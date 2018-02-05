Адвокаты будут добиваться, чтобы 15 оправданных россиян были допущены к Олимпиаде-2018

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 5 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Адвокаты 15 российских спортсменов и тренеров, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) по делу о допинговых нарушениях на Играх в Сочи, будут добиваться их допуска к Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщила адвокат Анна Козьменко, которая представляет интересы россиян.

В понедельник МОК объявил, что не выдаст приглашения 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам) на предстоящие Игры.

"Мы неудовлетворенны этим решением, которое полностью игнорирует решение CAS. Нам непонятны и неясны причины, по которым спортсмены не были допущены к Играм. В настоящий момент мы предпринимаем все правовые шаги, чтобы добиться приглашения спортсменов на Олимпиаду. Мы будем продолжать добиваться, чтобы спортсмены получили допуск", - сказала Козьменко.

Адвокат убеждена, что у спортсменов еще есть шанс отстоять свои права, даже несмотря на то, что Олимпиада в Пхёнчхане стартует уже 9 февраля.

"Мы будем стараться решить вопрос в оставшиеся дни, в ускоренном режиме", - пояснила она.

На прошлой неделе Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в МОК с просьбой направить приглашения для участия в Играх-2018 скелетонистам Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой, лыжникам Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой, конькобежцам Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артему Кузнецову, саночнице Татьяне Ивановой, а также тренерам Альберту Демченко (санный спорт) и Сергею Чудинову (скелетон). Это случилось после того, как CAS принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов на пожизненное отстранение от Олимпийских игр за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.