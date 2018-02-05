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Матч "Црвена Звезда" - ЦСКА пройдет при аншлаге, уверен гендиректор сербского клуба

Спорт
5 февраля, 18:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Ранее коммерческий директор российского клуба Андрей Зарубьян рассказал ТАСС, что ЦСКА запросил у "Црвены Звезды" 1200 билетов

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Болельщики ЦСКА

Болельщики ЦСКА

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Генеральный директор сербского футбольного клуба "Црвена Звезда" Звездан Терзич уверен, что на матче Лиги Европы против московского ЦСКА будет аншлаг. Об этом гендиректор заявил ТАСС.

Ранее коммерческий директор российского клуба Андрей Зарубьян рассказал ТАСС, что ЦСКА запросил у "Црвены Звезды" 1200 билетов на выездной матч 1/16 финала Лиги Европы.

"ЦСКА получит столько билетов, сколько положено по регламенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Никаких запросов от российского клуба мы пока не получали. В любом случае, на стадионе будет аншлаг", - сказал Терзич.

УЕФА в начале января наказал "Црвену Звезду" закрытием трибун на матч Лиги Европы против армейцев за расистское и дискриминационное поведение болельщиков на домашней игре группового этапа турнира с белорусским БАТЭ (0:0), который прошел в Борисове 23 ноября прошлого года. Сербский клуб подал апелляцию на решение УЕФА, в понедельник она была одобрена.

Стадион "Райко Митич", на котором пройдет встреча, вмещает 51 755 зрителей. Матч "Црвена Звезда" - ЦСКА, на который еще до наказания сербского клуба было продано 28 тыс. билетов, состоится 13 февраля в Белграде. Ответная встреча пройдет в Москве 21 февраля.

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