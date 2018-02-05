ПКР отправил в МПК документы на всех членов российской делегации на Паралимпиаде-2018

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) в понедельник отправил в Международный паралимпийский комитет (МПК) полный пакет документов на всех членов российской делегации для предварительной аккредитации в качестве участников Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил руководитель рабочей группы по подготовке к участию в Паралимпийских зимних играх, первый вице-президента ПКР Павел Рожков.

"Среди отправленных документов скриншоты из системы АДАМС на всех спортсменов, подтверждающие тестирование спортсменов не менее двух раз в течение полугода до начала Паралимпийских игр, копии сертификатов всех членов делегации, прошедших обучение и тестирование по образовательной антидопинговой программе ПКР, документы медицинского персонала делегации, подтверждающие право ведения медицинской деятельности", - сказал Рожков.

По итогам заседания исполкома ПКР в четверг был утвержден состав российской делегации на Паралимпиаду-2018 в количестве 79 человек. 13 февраля в немецком Бонне состоится предварительная аккредитация заявленных участников.