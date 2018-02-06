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"Лацио" проиграл "Дженоа" в матче чемпионата Италии

Спорт
6 февраля, 0:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:2

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Футболисты "Дженоа"

Футболисты "Дженоа"

© EPA-EFE/MAURIZIO BRAMBATTI

ТАСС, 6 февраля. "Лацио" потерпел поражение от "Дженоа" со счетом 1:2 в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе хозяев забитым мячом отметился Марко Пароло (59-я минута), у гостей отличились Горан Пандев (55), который выступал за римский клуб с 2004 по 2009 год, и Диего Ласкальт (90). На 82-й минуте Ласкальт отправил мяч в ворота соперника, однако гол был отменен с использованием системы видеопомощи арбитрам.

"Лацио" потерпел второе поражение в чемпионате подряд, в прошлом туре команда в гостях уступила "Милану". В турнирной таблице "Лацио" занимает третье место, набрав 46 очков, "Дженоа" с 24 очками идет 13-м.

В следующем туре "Лацио" 10 февраля в гостях сыграет с лидером чемпионата "Наполи", "Дженоа" на следующий день также на выезде встретится с "Кьево".

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