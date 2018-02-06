"Челси" в меньшинстве проиграл "Уотфорду" в матче чемпионата Англии, пропустив четыре гола

ТАСС, 6 февраля. "Челси" потерпел поражение от "Уотфорда" со счетом 1:4 в гостевом матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Трой Дини (42-я минута, с пенальти), Дарил Янмат (84), Жерар Деулофеу (88) и Роберто Перейра (90). У проигравших отличился Эден Азар (82). На 30-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко.

"Челси" потерпел разгромное поражение во втором матче чемпионата кряду. В прошлом туре команда на своем поле уступила "Борнмуту" (0:3).

В турнирной таблице "Челси" занимает четвертое место, набрав 50 очков, "Уотфорд" с 30 очками идет 11-м.

В следующем туре "Челси" 12 февраля примет "Вест Бромвич", "Уотфорд" 10 февраля в гостях сыграет с "Вест Хэмом".