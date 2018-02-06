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СМИ: экс-врач сборной США по гимнастике, вероятно, проведет годы в одиночной камере

Спорт
6 февраля, 1:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, февраля. /ТАСС

В понедельник Ларри Нассар был приговорен к тюремному заключению на срок от 40 до 125 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок

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НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Бывший врач женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар, приговоренный в понедельник к тюремному заключению на срок от 40 до 125 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок, первое время, вероятно, будет находиться в одиночной камере, чтобы не подвергаться нападениям со стороны других заключенных. Об этом сообщила в понедельник газета Detroit Free Press со ссылкой на представителя компании Federal Prison Consultant, которая предоставляет консультационные услуги тюрьмам, Эдварда Бейлса.

"Другие заключенные видели Нассара в выпусках теленовостей, они знают, кто это такой и ему придется существовать, постоянно оглядываясь", - заявил Бейлс. По его словам, Нассар либо сам попросит поместить его в одиночную камеру, либо по решению тюремной администрации будет помещен туда для того, чтобы защитить его от нападений других заключенных.

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По данным газеты, которая ссылается на результаты исследования компании Zoukis Prisoner Resources, Нассар станет одним из 14,5 тыс. человек, отбывающих в федеральных тюрьмах длительные сроки за преступления сексуального характера.

В понедельник суд округа Итон в штате Мичиган приговорил Нассара к тюремному заключению сроком от 40 до 125 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок в элитном спортивном клубе Twistars. Ранее, в конце января, в суде Лансинга (штат Мичиган) он был приговорен к тюремному заключению на срок от 40 до 175 лет за сексуальные домогательства, показания против него в ходе двух судебных процессор дали в общей сложности более 250 женщин. В конце прошлого года Нассар был приговорен к 60 годам тюремного заключения за хранение детской порнографии.

Нассар в период с 1996 по 2015 год работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская национальная сборная США по спортивной гимнастике. Он также был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх и продолжительное время работал с молодыми спортсменками. Скандал вокруг Нассара стал причиной ухода в отставку бывшего главы Федерации гимнастики США Стива Пенни.

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