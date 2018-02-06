СМИ: экс-врач сборной США по гимнастике, вероятно, проведет годы в одиночной камере

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Бывший врач женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар, приговоренный в понедельник к тюремному заключению на срок от 40 до 125 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок, первое время, вероятно, будет находиться в одиночной камере, чтобы не подвергаться нападениям со стороны других заключенных. Об этом сообщила в понедельник газета Detroit Free Press со ссылкой на представителя компании Federal Prison Consultant, которая предоставляет консультационные услуги тюрьмам, Эдварда Бейлса.

"Другие заключенные видели Нассара в выпусках теленовостей, они знают, кто это такой и ему придется существовать, постоянно оглядываясь", - заявил Бейлс. По его словам, Нассар либо сам попросит поместить его в одиночную камеру, либо по решению тюремной администрации будет помещен туда для того, чтобы защитить его от нападений других заключенных.

По данным газеты, которая ссылается на результаты исследования компании Zoukis Prisoner Resources, Нассар станет одним из 14,5 тыс. человек, отбывающих в федеральных тюрьмах длительные сроки за преступления сексуального характера.

В понедельник суд округа Итон в штате Мичиган приговорил Нассара к тюремному заключению сроком от 40 до 125 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок в элитном спортивном клубе Twistars. Ранее, в конце января, в суде Лансинга (штат Мичиган) он был приговорен к тюремному заключению на срок от 40 до 175 лет за сексуальные домогательства, показания против него в ходе двух судебных процессор дали в общей сложности более 250 женщин. В конце прошлого года Нассар был приговорен к 60 годам тюремного заключения за хранение детской порнографии.

Нассар в период с 1996 по 2015 год работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская национальная сборная США по спортивной гимнастике. Он также был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх и продолжительное время работал с молодыми спортсменками. Скандал вокруг Нассара стал причиной ухода в отставку бывшего главы Федерации гимнастики США Стива Пенни.