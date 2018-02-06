Глава комиссии МОК Освальд шокирован решением CAS оправдать 28 российских спортсменов

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 6 февраля. /ТАСС/. Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд шокирован решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне оправдать 28 российских спортсменов и снять с них наложенные ранее санкции. Об этом Освальд заявил на 132-й сессии МОК.

Ранее CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, сняв с них пожизненную дисквалификацию и отменив решение МОК о необходимости возврата медалей Игр-2014 в Сочи.

"Как мы и ожидали, спортсмены оспорили наше решение в CAS. 39 апелляций рассматривались на протяжении недели, и в итоге суд принял удивительное и шокирующее нас решение, поскольку мы считаем, что у нас были достаточные основания для санкций", - сказал Освальд.

"Тот факт, что 11 спортсменов были только частично оправданы, и что их вина в нарушении антидопинговых правил была доказана, говорит об обоснованности нашего решения", - добавил он.

По словам Освальда, пока не опубликована мотивировочная часть можно только догадываться, на чем основывался CAS при вынесении вердиктов. "Однако мои персональные ощущения заключаются в том, что суд опирался на юридические нормы, которые применимы в уголовном праве: когда есть сомнения, то решение принимается в пользу подозреваемого. Тут же надо принимать во внимание побочные свидетельства, чтобы оценивать картину целиком", - сказал он.

При этом Освальд заметил, что решение CAS ставит под сомнение его репутацию.