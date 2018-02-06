Тарпищев: борьба с допингом стала национальным приоритетом России

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 6 февраля. /ТАСС/. Борьба с допингом в настоящее время является национальным приоритетом России. Об этом на 132-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил президент Федерации тенниса России, член МОК Шамиль Тарпищев.

"Сейчас я могу с удовлетворением констатировать, что антидопинговая система в России в нашем понимании является одной из самых эффективных в мире. У нас есть уголовное наказание за применение допинга, первое дело уже в производстве. В соответствии с практикой ведущих мировых стран московская антидопинговая лаборатория была передана под управление МГУ. Сейчас мы можем с уверенностью говорить, что борьба с допингом является национальным приоритетом России", - сказал Тарпищев.

"Мы не отрицаем того факта, что существовавшая у нас ранее система дала сбой. Конечно, во многих случаях мы сами виноваты. Соответствующую и крайне жесткую оценку ситуации дал президент России Владимир Путин", - отметил Тарпищев.

В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга. Согласно документу, склонение спортсмена к допингу тренером, специалистом по спортивной медицине или специалистом в области физической культуры и спорта будет наказываться штрафом до 300 тыс. рублей. Осужденный может быть оштрафован на размер своего дохода за период до шести месяцев. Возможно и ограничение свободы на срок до одного года.