МОК может частично или полностью восстановить ОКР до конца Олимпиады-2018

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 6 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) может частично или полностью восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР) до конца Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Об этом на 132-й сессии МОК заявила глава одной комиссии МОК по допуску российских атлетов к Играм Николь Хевертц.

В декабре МОК приостановил членство ОКР и главы ОКР Александра Жукова. Последствием этого стало неучастие сборной России в ОИ-2018, российские спортсмены будут представлены на соревнованиях согласно индивидуальным приглашениям как олимпийские атлеты из России (Olympic athlete from Russia, OAR). Жуков ранее заявлял, что в случае выполнения требований МОК отстранение с ОКР может быть снято в последний день Олимпиады, что позволит российским спортсменам пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр.

"Олимпийский комитет России может быть полностью или частично восстановлен до конца Игр", - сказала Хевертц.

По словам главы МОК Томаса Баха, ОКР должен соблюдать условия отстранения и уважать решение Международного олимпийского комитета для восстановления в правах к концу Олимпиады.

"Что касается церемонии закрытия, то здесь все условия понятны и ясны. Это полное соблюдение решения исполнительного комитета, и любые действия будут учитываться специальной группой", - сказал Бах.

Российские атлеты из-за отстранения Олимпийского комитета России не выступят на Олимпиаде под национальным флагом. МОК предоставил возможность спортсменам выходить на соревнования под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. В настоящее время в состав российской делегации на Игры входят 168 спортсменов.