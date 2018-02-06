Тарпищев: решение МОК не приглашать атлетов РФ на ОИ без объяснения причин недопустимо

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 6 февраля. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отказе российским спортсменам в приглашении на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане без объяснения причин является недопустимым. Об этом на 132-й сессии МОК заявил президент Федерации тенниса России, член МОК Шамиль Тарпищев.

Ранее комиссия МОК не допустила к Играм ряд ведущих российских спортсменов, в числе которых Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, которые ранее никогда не были причастны к допинговым нарушениям. 1 февраля Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, сняв с них пожизненную дисквалификацию и отменив решение МОК о необходимости возврата медалей Игр-2014 в Сочи. Олимпийский комитет России обратился в МОК с просьбой направить индивидуальные приглашения для участия в Играх-2018 13 спортсменам и двум тренерам, однако комиссия МОК атлетам отказала.

"После громких решений об отстранении и недопуске по различным причинам наших ведущих спортсменов российская публика требует объяснений. Поскольку 13 спортсменов и два тренера, претендовавшие на приглашение для участия в Пхёнчхане, не совершали на Играх в Сочи никаких нарушений, они без каких-либо ограничений будут выступать на этапах Кубка мира и чемпионатах мира. Так почему они объявлены недостаточно чистыми именно для Олимпиады, при том, что вскоре после ее завершения выйдут на старт и будут соревноваться с теми же самыми соперниками?" - сказал Тарпищев.

"Недопустимо, чтобы из-за формальных промедлений и абстрактных критериев страдали спортсмены, недопустимо, чтобы спортсмены без объяснения причин узнавали о своем недопуске на Игры", - добавил Тарпищев.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.