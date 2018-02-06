Недопуск на Олимпиаду в судах оспорили 32 российских спортсмена

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 6 февраля. /ТАСС/. Тридцать два российских спортсмена подали апелляции в Федеральный суд Швейцарии и Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане. Об этом на 132-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил глава CAS Джон Коутс.

"Этим утром 32 российских спортсмена подали апелляции в Федеральный суд Швейцарии и снова в CAS. Эти апелляции поданы на решения комиссий МОК", - сказал Коутс.

Глава CAS не стал уточнять имена спортсменов, подавших иски. Коутс также отметил, что апелляции будут рассмотрены в Пхёнчхане специальной выездной панелью CAS.

Позднее на официальном сайте CAS появились имена спортсменов, которые подали апелляции: Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все - шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все - биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все - конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба - лыжный спорт), Ксения Столбова, Иван Букин (оба - фигурное катание), Юлия Шокшуева, Дмитрий Попов, Роман Кошелев (бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все - хоккей). Ожидается, что слушания по этим делам пройдут 7 февраля.

"Мне сложно говорить о том, сколько времени займет рассмотрение в швейцарском суде. МОК был уведомлен о том, что организация будет привлечена к этим делам", - добавил глава CAS.

Дела спортсменов будет рассматривать группа арбитров, в которую вошли три человека - председатель канадка Кэрол Робертс, швейцарец Бернхард Велтен и австралийка Зали Стеггалл.

МОК не пригласил на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин. В понедельник МОК объявил об отказе в выдаче приглашений на Игры 13 российским спортсменам и двум тренерам, которые ранее были оправданы CAS. Всего на Играх выступят 168 российских спортсменов, хотя изначально Олимпийский комитет России подавал в МОК заявку из 500 человек.