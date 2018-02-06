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Тарпищев выразил надежду, что на церемонии закрытия ОИ россияне пройдут под флагом РФ

Спорт
6 февраля, 5:19 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 6, февраля. /ТАСС

По словам члена Международного олимпийского комитета, Россия намерена жестко соблюдать созданный МОК регламент для восстановления ОКР

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© Александр Демьянчук/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 6 февраля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) обязуется соблюдать все обязательства, чтобы на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане российская команда смогла пройти под своим флагом. Об этом на 132-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил президент Федерации тенниса России, член МОК Шамиль Тарпищев.

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Исполком МОК 5 декабря принял решение приостановить членство ОКР в организации, в результате чего российские спортсмены на Играх-2018 выступят под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Глава ОКР Александр Жуков заявлял, что в случае выполнения требований МОК отстранение с ОКР может быть снято в последний день Олимпиады, что позволит российским спортсменам пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр.

"Несмотря на наше частичное несогласие с решением от 5 декабря, мы четко и по всем пунктам его выполняли. Все зависящее от ОКР было сделано. Мы намерены и впредь жестко соблюдать созданный для нас МОК регламент, пока решение исполкома остается в силе. Принципы права должны оставаться превыше всего", - сказал Тарпищев.

"Мы надеемся, что на закрытии Олимпийских игр, при соблюдении всех наших обязательств, мы сможем увидеть российскую команду с флагом и государственной символикой", - добавил Тарпищев.

Олимпийские игры начнутся в южнокорейском Пхёнчхане 9 февраля, церемония закрытия состоится 25 февраля.

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