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Люкин ушел из женской сборной США по спортивной гимнастике после скандала с доктором

Спорт
6 февраля, 17:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

Ранее бывший врач национальной команды Ларри Нассар был приговорен к тюремному заключению на срок от 40 до 175 лет за домогательства и действия сексуального характера

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Валерий Люкин

Валерий Люкин

© AP Photo/Charles Rex Arbogast

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Старший тренер (координатор) женской сборной США по спортивной гимнастике Валерий Люкин, выигравший на Играх-1988 в составе сборной СССР две золотые награды, был вынужден покинуть свой пост после скандала вокруг бывшего доктора команды Ларри Нассара, который признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 человек. Об этом Люкин сообщил ТАСС.

В конце января Нассар был приговорен к тюремному заключению на срок от 40 до 175 лет. Он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 человек. Всего в насилии Нассара обвинили в общей сложности 156 женщин. В прошлом году бывший доктор уже был приговорен к 60 годам тюремного заключения за хранение детской порнографии.

"Главной причиной моего ухода является скандал с доктором, - сказал Люкин. - Сейчас все ищут виноватого, хотя я никакого отношения к основному составу тогда не имел".

Двукратный олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР гимнаст Валерий Люкин сразу после распада Советского Союза переехал в США, где спустя некоторое время организовал Международную олимпийскую гимнастическую академию (WOGA), которая сейчас имеет несколько филиалов в стране. Сразу после окончания ОИ-2016 Люкин занял пост старшего тренера (координатора) женской сборной США.

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