Капитан хоккеисток РФ Сосина пропустила игру со шведками перед ОИ из-за недомогания

ИНЧХОН /Южная Корея/, 6 февраля. /ТАСС/. Нападающая и капитан российской женской хоккейной команды Ольга Сосина пропустила заключительный перед Олимпийскими играми товарищеский матч со сборной Швеции из-за недомогания. Об этом журналистам сообщил главный тренер россиянок Алексей Чистяков.

Российская команда уступила шведкам по буллитам в Инчхоне со счетом 1:2. Следующий матч уже в рамках Олимпиады подопечные Чистякова проведут против канадок 11 февраля.

"Сосина почувствовала недомогание, поэтому ее решили поберечь, но с канадками она должна сыграть, - сказал тренер. - Что касается прошедшей игры со шведками, то не все получалось - особенно скомканным получился первый период. Но порой были проблески в игре: по движению шведкам не проиграли, в борьбе не уступили, хотя еще и от нагрузок не отошли. Акклиматизации у нас здесь никакой нет, так как до этого проходили сбор в Хабаровске, и здесь осталось только выйти на финишный этап подготовки, отшлифовать некоторые элементы".

Хоккеистки, как и было запланировано, примут участие в церемонии открытия Игр. "На подготовку к Играм это никак не отразится, так как тренировка у нас пройдет в другое время. Девчонки впервые это увидят, им нужен заряд положительных эмоций", - отметил Чистяков.

На предварительной стадии олимпийского турнира в группе А россиянки сыграют также с командами США и Финляндии.