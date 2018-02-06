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Подтверждены 32 случая заболевания норовирусной инфекцией на Олимпиаде в Пхёнчхане

Спорт
6 февраля, 17:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

Все заболевшие в данный момент находятся на карантине после того, как получили необходимое лечение

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Олимпийский флаг

Олимпийский флаг

© AP/Eugene Hoshiko

ТАСС, 6 февраля. Оргкомитет Олимпийских игр 2018 года подтвердил 32 случая заболевания норовирусной инфекцией в южнкорейском Пхёнчхане. Об этом сообщается в пресс-релизе оргкомитета.

Все заболевшие в данный момент находятся на карантине после того, как получили необходимое лечение. 21 человек из 32 заразился вирусом в молодежном центре, а не в Олимпийской деревне. Остальные 11 человек (восемь южнокорейцев и три иностранца) жили в других местах.

В данный момент проводится эпидемиологическое обследование для выявления источника возбудителя инфекции. Также проводится проверка водопроводной воды, персонала, готовящего еду, и самих продуктов. Ранее была проведена проверка воды, используемой для приготовления еды и для общего потребления. Результаты на норовирус оказались отрицательными.

Также в сообщении оргкомитета приводится список мер, которые необходимо выполнять для профилактики от норовирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы. Они находятся на карантине. Их заменили 900 солдат, которые будут заниматься охраной правопорядка, пока весь охранный персонал не сможет вернуться к своей работе.

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