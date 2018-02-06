СМИ: Луис Энрике сменит Конте на посту главного тренера "Челси"

ТАСС, 6 февраля. Испанец Луис Энрике сменит итальянца Антонио Конте на посту главного тренера английского футбольного клуба "Челси". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую газету Sport.es.

После 26 туров чемпионата Англии "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 19 баллов. В последних двух матчах "Челси" потерпел два поражения от "Борнмута" 31 января и "Уотфорда" 5 февраля с общим счетом 1:7.

По информации Sport.es, Конте может быть уволен в ближайшие несколько часов. Руководство "Челси" обеспокоено тем, что клуб по окончании сезона может не попасть в Лигу чемпионов. Владелец "Челси" Роман Абрамович критикует Конте за его конфликт с футболистом Диего Костой, который перешел в мадридский "Атлетико". Новым главным тренером "Челси" должен стать бывший наставник "Барселоны" Энрике.

Конте возглавляет "Челси" с лета 2016 года. До этого он работал главным тренером в итальянских клубах "Ареццо" (2006-2007), "Бари" (2007-2009), "Аталанта" (2009-2010), "Сиена" (2010-2011), "Ювентус" (2011-2014) и в сборной Италии (2014-2016). Конте выиграл один трофей с "Челси" - чемпионат Англии сезона-2016/17.

В качестве главного тренера Энрике работал в "Барселоне Б" (2008-2011), "Роме" (2011-2012), "Сельте" (2013-2014). Последним местом работы тренера была "Барселона" (2014-2017), которую он покинул по окончании сезона-2016/17. Вместе с клубом он выиграл 9 из 13 возможных трофеев (два чемпионата, три Кубка и один Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира).