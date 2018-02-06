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Хоккеистка Белякова будет дополнительно мотивирована после ситуации с ее допуском на ОИ

Спорт
6 февраля, 18:24 UTC+3 ИНЧХОН Корея/ 6, февраля. /ТАСС
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Людмила Белякова

Людмила Белякова

© Елена Руско/ТАСС

ИНЧХОН /Южная Корея/, 6 февраля. /ТАСС/. Ситуация, связанная сначала с недопуском, а потом с разрешением выступать на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, станет дополнительной мотивацией для форварда российской хоккейной команды Людмилы Беляковой. Об этом она рассказала журналистам.

В середине января было объявлено, что Международный олимпийский комитет не выдал Беляковой приглашение на Игры-2018. Позже выяснилось, что причиной этому стала техническая ошибка, которую вовремя заметила Федерация хоккея России и оперативно заявила Белякову на Игры.

"Тот день, когда сначала стало известно, что меня не допускают на Игры, я, конечно, помню хорошо, тогда очень расстроилась. Меня перевели в последнюю пятерку, где я была одна, я смотрела со стороны на мое звено, - сказала хоккеистка. - Мне и руководство, и все потом написали, что я допущена, что все хорошо. Сейчас уже я отошла, это будет для меня дополнительной мотивацией, какой-то шанс свыше, что все разрешилось".

Российские хоккеистки примут участие в церемонии открытия Олимпиады 9 февраля. "Для многих девочек это будет впервые, это будет незабываемое шоу, от которого все в восторге. Поскольку на Играх не будет играть гимн и не будет нашего флага, то надо доказать, что это все у нас в сердце, мы играем за нашу страну", - заявила Белякова.

Россиянки на предварительном этапе олимпийского турнира в группе А сыграют с командами Канады (11 февраля), США (13 февраля) и Финляндии (15 февраля).

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