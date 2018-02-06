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Прыгунья тройным Прокопенко выступит 8 февраля на этапе зимнего тура IAAF в Мадриде

Спорт
6 февраля, 18:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

Как сообщал ранее ТАСС, в мадридском этапе зимнего тура IAAF примет также участие двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене

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Виктория Прокопенко

Виктория Прокопенко

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Виктория Прокопенко, сумевшая в начале февраля на московском турнире "Русская зима" выполнить норматив в тройном прыжке для участия в чемпионате мира в помещении, выступит 8 февраля на этапе зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Мадриде. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсменки Павел Воронков.

Прокопенко, получившая во второй половине января от IAAF допуск для участия в международных стартах в нейтральном статусе, в минувшую субботу победила на "Русской зиме" с результатом 14 метров 44 см (норматив для участия в зимнем чемпионате мира - 14,30).

"Прокопенко выступит 8 февраля в Мадриде, это будет ее первый международный старт в 2018 году", - сообщил Воронков.

Как сообщал ранее ТАСС, в мадридском этапе зимнего тура IAAF примет также участие двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене.

Чемпионат мира в помещении пройдет с 1 по 4 марта в британском Бирмингеме.

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