Прыгунья тройным Прокопенко выступит 8 февраля на этапе зимнего тура IAAF в Мадриде

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Виктория Прокопенко, сумевшая в начале февраля на московском турнире "Русская зима" выполнить норматив в тройном прыжке для участия в чемпионате мира в помещении, выступит 8 февраля на этапе зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Мадриде. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсменки Павел Воронков.

Прокопенко, получившая во второй половине января от IAAF допуск для участия в международных стартах в нейтральном статусе, в минувшую субботу победила на "Русской зиме" с результатом 14 метров 44 см (норматив для участия в зимнем чемпионате мира - 14,30).

"Прокопенко выступит 8 февраля в Мадриде, это будет ее первый международный старт в 2018 году", - сообщил Воронков.

Как сообщал ранее ТАСС, в мадридском этапе зимнего тура IAAF примет также участие двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене.

Чемпионат мира в помещении пройдет с 1 по 4 марта в британском Бирмингеме.