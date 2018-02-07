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Стадионы ЧМ-2018 будут возведены в срок, несмотря на иски Минспорта к генподрядчику

Спорт
7 февраля, 1:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

Гендиректор компании - заказчика арен в Волгограде и Нижнем Новгороде заявил, что стадионы будут полностью готовы к тестовым матчам в марте-апреле

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Стадион в Волгограде

Стадион в Волгограде

© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Подача исков со стороны Министерства спорта РФ к АО "Стройтрансгаз", генподрядчику строительства двух стадионов чемпионата мира по футболу, не повлияет на сроки завершения строительства арен. Об этом ТАСС заявил Алексей Милованов, генеральный директор ФГУП "Спорт-Инжиниринг", которое выступает заказчиком стадионов.

"Иски поданы в соответствии с условиями государственных контрактов, которые эти компании нарушили в прошлом году в части выполнения ряда обязательств по графикам строительных работ. Вместе с тем эта процедура не повлияет на конечные сроки завершения строительства стадионов. Все стадионы будут построены в соответствии с текущими и утвержденными графиками работ и будут полностью готовы к проведению тестовых матчей, запланированных на март-апрель этого года", - сказал Милованов.

Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ подало два иска на общую сумму более 1 млрд рублей к АО "Стройтрансгаз", которое является генподрядчиком строительства "Волгоград-Арены" и стадиона "Нижний Новгород". В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа турнира, в Нижнем Новгороде - четыре встречи группового этапа, игра 1/8 финала и четвертьфинал. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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