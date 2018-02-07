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Чемпиона НФЛ Гронковски ограбили во время Супербоула

Спорт
7 февраля, 2:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

Злоумышленники взломали несколько сейфов, а также украли оружие

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ТАСС, 7 февраля. Дом чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) Роба Гронковски был ограблен в то время, когда он участвовал в Супербоуле - финальном матче НФЛ. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ESPN.

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Супербоул прошел в ночь с 4 на 5 февраля. Команда Гронковски "Нью-Инглэнд Пэтриотс" проиграла "Филадельфии Иглз" со счетом 33:41.

По информации полиции города Фоксборо (штат Массачусетс), грабители взломали несколько сейфов, а также, вероятно, украли оружие. О других предметах, которые преступники забрали с собой, не сообщается.

Начальник полиции пригорода Бостона Уильям Бэйкер заявил, что ограбление случилось в то время, когда Гроновски участвовал в Супербоуле. При этом он отказался комментировать ценность украденных предметов, а также их количество. О взломе сообщил сам Гронковски, когда вернулся домой.

Гронковски завоевывал Супербоул с клубом "Нью-Инглэнд" в 2015 и 2017 годах.

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