Чемпиона НФЛ Гронковски ограбили во время Супербоула

ТАСС, 7 февраля. Дом чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) Роба Гронковски был ограблен в то время, когда он участвовал в Супербоуле - финальном матче НФЛ. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ESPN.

Супербоул прошел в ночь с 4 на 5 февраля. Команда Гронковски "Нью-Инглэнд Пэтриотс" проиграла "Филадельфии Иглз" со счетом 33:41.

По информации полиции города Фоксборо (штат Массачусетс), грабители взломали несколько сейфов, а также, вероятно, украли оружие. О других предметах, которые преступники забрали с собой, не сообщается.

Начальник полиции пригорода Бостона Уильям Бэйкер заявил, что ограбление случилось в то время, когда Гроновски участвовал в Супербоуле. При этом он отказался комментировать ценность украденных предметов, а также их количество. О взломе сообщил сам Гронковски, когда вернулся домой.

Гронковски завоевывал Супербоул с клубом "Нью-Инглэнд" в 2015 и 2017 годах.