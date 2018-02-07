Смирнов: МОК настроен на восстановление ОКР до конца Олимпиады-2018

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 7 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) сохранил намерение восстановить Олимпийский комитет России (ОКР) до конца Олимпиады 2018 года. Об этом журналистам заявил почетный член МОК Виталий Смирнов, принимающий участие в сессии организации в Пхёнчхане.

"Безусловно, МОК на это [восстановление ОКР] настроен, - сказал Смирнов. - Вы вчера могли слышать выступления членов МОК о том, что Россия - очень важный партнер и участник олимпийского движения. Ни у кого, кроме Ричарда Паунда (бывший глава Всемирного антидопингового агентства - прим. ТАСС), в этом не было сомнений. У меня есть основания полагать, что мы должны быть восстановлены".

Также он отметил, что находится в постоянном контакте с главой ОКР Александром Жуковым, который по причине дисквалификации национального комитета вынужден пропускать сессию МОК.

"Конечно, обидно и жалко, что сложилась такая ситуация, и я понимаю то возмущение, которое так активно выражается в нашей стране, и разделяю его, но надо работать и трудиться. Какие бы у нас ни были аргументы, главный аргумент - выступление наших спортсменов. Они могут показать всему миру то, на что мы способны, это будет главный вклад в решение всех проблем", - добавил почетный член МОК.

Исполком МОК 5 декабря приостановил членство ОКР в организации, из-за чего российские спортсмены на Играх-2018 выступят под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Жуков ранее заявлял, что в случае выполнения требований МОК отстранение с ОКР может быть снято в последний день Олимпиады, что позволит российским спортсменам пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.