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Смирнов: МОК настроен на восстановление ОКР до конца Олимпиады-2018

Спорт
7 февраля, 5:28 дата обновления: 7 февраля, 6:25 UTC+3

Почетный член МОК отметил, что находится в постоянном контакте с главой Олимпийского комитета России Александром Жуковым

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Почетный член МОК Валентин Смирнов

Почетный член МОК Валентин Смирнов

© EPA/YURI KOCHETKOV

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 7 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) сохранил намерение восстановить Олимпийский комитет России (ОКР) до конца Олимпиады 2018 года. Об этом журналистам заявил почетный член МОК Виталий Смирнов, принимающий участие в сессии организации в Пхёнчхане.

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"Безусловно, МОК на это [восстановление ОКР] настроен, - сказал Смирнов. - Вы вчера могли слышать выступления членов МОК о том, что Россия - очень важный партнер и участник олимпийского движения. Ни у кого, кроме Ричарда Паунда (бывший глава Всемирного антидопингового агентства - прим. ТАСС), в этом не было сомнений. У меня есть основания полагать, что мы должны быть восстановлены".

Также он отметил, что находится в постоянном контакте с главой ОКР Александром Жуковым, который по причине дисквалификации национального комитета вынужден пропускать сессию МОК.

"Конечно, обидно и жалко, что сложилась такая ситуация, и я понимаю то возмущение, которое так активно выражается в нашей стране, и разделяю его, но надо работать и трудиться. Какие бы у нас ни были аргументы, главный аргумент - выступление наших спортсменов. Они могут показать всему миру то, на что мы способны, это будет главный вклад в решение всех проблем", - добавил почетный член МОК.

Исполком МОК 5 декабря приостановил членство ОКР в организации, из-за чего российские спортсмены на Играх-2018 выступят под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Жуков ранее заявлял, что в случае выполнения требований МОК отстранение с ОКР может быть снято в последний день Олимпиады, что позволит российским спортсменам пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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Олимпиада-2018 Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
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