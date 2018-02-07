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Смирнов: глава IBU расстроен отсутствием Шипулина и других российских биатлонистов на ОИ

Спорт
7 февраля, 5:54 дата обновления: 7 февраля, 6:19 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 7, февраля. /ТАСС

Из российских биатлонистов на Играх выступят лишь Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева

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Почетный член МОК Виталий Смирнов

Почетный член МОК Виталий Смирнов

© Артем Геодакян/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг выразил разочарование по поводу отсутствия Антона Шипулина и других российских биатлонистов на зимних Олимпийских играх 2018 года. Об этом журналистам рассказал почетный член МОК Виталий Смирнов, принимающий участие в сессии организации в Пхёнчхане.

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Ряд ведущих российских спортсменов ранее не получил приглашение на Олимпийские игры в Южной Корее. Из российских биатлонистов на Играх выступят лишь Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

"Я сегодня очень долго разговаривал с Бессебергом, он выражает большое разочарование по поводу невозможности выступления биатлонистов", - сказал Смирнов.

Во время Игр в Пхёнчхане IBU проведет заседание исполкома, на котором будет обсуждаться вопрос сохранения в этом сезоне этапа Кубка мира в Тюмени.

"Также он сказал, что очень возмущен попытками отобрать турнир в Тюмени. В частности, большой "наезд" в этом плане осуществляют США, Канада и Чехия", - добавил почетный член МОК.

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля.

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