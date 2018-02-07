Клубы РФПЛ будут обязаны иметь сотрудника по работе с людьми с ограниченными возможностями

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с сезона-2018/19 будут обязаны иметь в штате специалиста по работе с болельщиками с ограниченными возможностями, это будет необходимо для прохождения процедуры лицензирования в Российском футбольном союзе (РФС). Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

В среду РФС проводит в Москве семинар для работников футбольных клубов по работе с людьми с ограниченными возможностями.

"Сейчас вводится обязательная должность - в каждом клубе в штате должен быть человек по работе с болельщиками с ограниченными возможностями. С нового сезона это станет критерием для лицензирования РФС, он обязательный. В клубах обязан работать специалист по работе с болельщиками, теперь обязательна и эта новая должность. Обе эти должности можно совмещать", - рассказал Газизов.

"На семинар мы отправили человека, чтобы он учился и понимал, что должен делать. С удовольствием послушаю его, когда он вернется. Это хорошее дело, конечно, мы эту инициативу поддерживаем", - добавил гендиректор "Уфы".

В 2015 году исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил новые правила лицензирования клубов и финансового fair play. Они предусматривают обязательное наличие в клубе сотрудника по работе с болельщиками с ограниченными возможностями.