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Футболист МЮ Алексис Санчес осужден на 16 месяцев условно за неуплату налогов в Испании

Спорт
7 февраля, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

Игрок признал, что будучи игроком "Барселоны" он скрыл £900 тыс. от налоговых органов Испании

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ТАСС, 7 февраля. Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес приговорен в Испании к 16 месяцам тюремного заключения условно за махинации с уплатой налогов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.

Санчес признал, что будучи игроком "Барселоны" он скрыл £900 тыс. от налоговых органов Испании. Футболист открыл фирму на Мальте под названием Numidia Trading, чтобы избежать уплаты налогов и скрыть свои доходы с 2012 по 2013 год. 29-летний игрок согласился выплатить в казну Испании полную сумму и проценты.

Чилийский форвард выступал за "Барселону" с 2011 по 2014 год, став чемпионом и победителем Кубка Испании, Суперкубка УЕФА и двукратным обладателем Суперкубка Испании. В настоящее время игрок выступает за "Манчестер Юнайтед".

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