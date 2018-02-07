Конькобежцы Трофимов и Голикова провели контрольные старты на олимпийском катке

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 7 февраля. /ТАСС/. Российские конькобежцы Сергей Трофимов и Ангелина Голикова провели контрольные старты на катке в южнокорейском Пхёнчхане, где через несколько дней начнутся зимние Олимпийские игры.

По своей сути забеги, прошедшие в Канныне в среду, практически полностью были приближены к условиям, которые ждут спортсменов во время борьбы за олимпийские медали. Главным отличием стали полностью пустые трибуны. Поскольку старты были контрольными, то во время их проведения на арене могли присутствовать только представители СМИ и волонтеры. Тем не менее, атлетов не смущало отсутствие поддержки болельщиков на восьмитысячном катке - гораздо важнее было почувствовать лед и обрести необходимые для высоких результатов кондиции.

Первыми на старт вышли девушки, специализирующиеся на дистанции 500 метров. Россиянка Ангелина Голикова, бежавшая с чешкой Каролиной Эрбановой, показала далеко не самое быстрое время. После финиша спортсменка отметила, что не любит стартовать по внутренней дорожке.

Россиянка считает, что ей по силам улучшить свое время в олимпийском забеге, если на это повлияют некоторые факторы: "Надеюсь, что на Играх я буду стартовать по большой дорожке, а в соперницах у меня будет сильная конькобежка. Если ей окажется представительница Южной Кореи, то буду думать, что трибуны поддерживают меня - все равно не разобрать, что они кричат на самом деле".

Забеги на 1500 и 3000 метров прошли без россиян. В заключительном виде программы участие принял Сергей Трофимов, который бежал 1000 метров.

Российский спортсмен также показал не лучший результат, но сожалел он лишь о времени, показанном на первом круге. "Сегодня планировал сделать не очень жесткий разгон и постараться исполнить два ровных круга, что у меня и получилось. Единственное, что не получилось - выбежать первый круг из 26 секунд", - сказал Трофимов, отметив, что пока не успел привыкнуть к корейскому льду. Конькобежный турнир на Олимпийских играх стартует 10 февраля.