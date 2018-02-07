Тренер российских саночников Чудинов не имеет нареканий к работе организаторов Игр-2018

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 7 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Старший тренер российской команды саночников Сергей Чудинов отметил хороший уровень работы организаторов Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом он заявил ТАСС.

В среду на олимпийской трассе в Пхёнчхане прошел второй день официальных тренировок мужчин-саночников, выступающих в одиночных санях.

"Саночники, показывая такие результаты, не темнят, - заметил Чудинов. - Они тоже люди, и им тоже свойственно предстартовое волнение. Посмотрим, как они выступят на следующей тренировке. Но все ставят своей целью проявить себя непосредственно в соревнованиях".

"В целом тренировка прошла успешно, сейчас будем заниматься детальным разбором и готовиться к завтрашнему дню, - продолжил тренер. - Никаких серьезных нареканий к работе организаторов у нас нет, были раньше небольшие транспортные накладки, но и эта проблема сейчас устранена. Сейчас я хочу обсудить качество сегодняшнего льда, но вчера после первой тренировки нашим спортсменам все понравилось".

Чудинов также отметил подросший уровень квалификации персонала. "Если сравнивать с тем, что было год назад на этапе Кубка мира, то здесь реально стал более опытный персонал. А тогда мы испытывали определенные неудобства", - признался тренер.

10 февраля в борьбу за медали вступят Роман Репилов, Семен Павличенко и Степан Федоров. Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.