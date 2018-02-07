Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 56.95
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гендиректор ФК "Тосно": клуб планирует подписать контракт с Павлом Погребняком

Спорт
7 февраля, 18:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

Ранее в январе "Динамо" расторгло контракт с 34-летним форвардом в одностороннем порядке

Поделиться
Материал из 1 страницы
Павел Погребняк

Павел Погребняк

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футбольный клуб "Тосно" планирует подписать контракт с бывшим нападающим московского "Динамо" Павлом Погребняком. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.

Ранее в январе "Динамо" расторгло контракт с 34-летним Погребняком в одностороннем порядке. Футболист намерен судиться с бело-голубыми.

"Погребняк прибыл в расположение команды на третий день второго тренировочного сбора. Сейчас футболист находится на просмотре, и по результатам двух-трех матчей тренерский штаб примет решение, нужен ли он команде. Ранее я говорил, что клуб не исключает покупки нападающего, и если тренеры дадут положительный отзыв, то мы планируем подписать контракт с Погребняком", - сообщил Матюшенко.

Погребняк перешел в "Динамо" в 2015 году, ранее он выступал за московский "Спартак", подмосковные "Химки", ярославский "Шинник", калининградскую "Балтику", томскую "Томь", петербургский "Зенит", немецкий "Штутгарт", английские "Фулхэм" и "Рединг". Погребняк является чемпионом России 2007 года, обладателем Суперкубка страны, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в 2008 году в составе "Зенита". За сборную России нападающий выступал с 2006 по 2012 год, провел за команду 33 матча, в которых забил восемь голов.

Смотрите также

Гендиректор "Тосно": клуб готов начать переговоры с футболистом Погребняком

Источник: ФК "Динамо" начал расследование в отношении Погребняка из-за пропуска матча

СМИ: футболист московского "Динамо" Погребняк может перейти в "Кайрат"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Москвич убил сотрудника автомойки за отказ мыть его BMW
2
Источник: замминистра здравоохранения Татарстана Шишмарева найдена мертвой у себя дома
3
В Росгвардии опровергли сообщения о смене экипажей ДПС из-за задержаний в Дагестане
4
Почему мир в восторге от запуска ракеты Илона Маска
5
В список желающих вернуться в Россию из Великобритании бизнесменов вошли 16 человек
6
Летчик второго Су-25 рассказал, как прикрывал погибшего в Сирии майора Филипова
7
Источник: выемка документов проходит в ряде министерств Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама