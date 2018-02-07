Гендиректор ФК "Тосно": клуб планирует подписать контракт с Павлом Погребняком

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футбольный клуб "Тосно" планирует подписать контракт с бывшим нападающим московского "Динамо" Павлом Погребняком. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.

Ранее в январе "Динамо" расторгло контракт с 34-летним Погребняком в одностороннем порядке. Футболист намерен судиться с бело-голубыми.

"Погребняк прибыл в расположение команды на третий день второго тренировочного сбора. Сейчас футболист находится на просмотре, и по результатам двух-трех матчей тренерский штаб примет решение, нужен ли он команде. Ранее я говорил, что клуб не исключает покупки нападающего, и если тренеры дадут положительный отзыв, то мы планируем подписать контракт с Погребняком", - сообщил Матюшенко.

Погребняк перешел в "Динамо" в 2015 году, ранее он выступал за московский "Спартак", подмосковные "Химки", ярославский "Шинник", калининградскую "Балтику", томскую "Томь", петербургский "Зенит", немецкий "Штутгарт", английские "Фулхэм" и "Рединг". Погребняк является чемпионом России 2007 года, обладателем Суперкубка страны, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в 2008 году в составе "Зенита". За сборную России нападающий выступал с 2006 по 2012 год, провел за команду 33 матча, в которых забил восемь голов.