Боксер Рой Джонс - младший проведет последний поединок в карьере

ТАСС, 8 февраля. Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс - младший проведет последний поединок в карьере. Его соперником по 10-раундовому бою за титул чемпиона мира по "малозначительной" версии Всемирного боксерского союза (WBU) в весовой категории до 90,71 кг станет американец Скотт Сигмон.

49-летний Джонс выбрал символичное место для прощания с профессиональным боксом, именно в Пенсаколе (штат Калифорния) он и начал карьеру, выиграв техническим нокаутом во втором раунде у американца Рикки Рэндалла, здесь же и родился. "Я всегда говорил, что мой последний поединок состоится в родном городе Пенсаколе, никогда не забывал об этом, - заявил Джонс. - Отсюда для меня все и началось. Этот бой станет для меня 75-м на профессиональном ринге и последним".

Американец Рой Джонс, получивший российское гражданство в сентябре 2015 года, является первым в мире боксером, который становился чемпионом мира в четырех весовых категориях: до 72,6 кг, до 76,2 кг, до 79,38 кг и супертяжелой. Только одному боксеру в истории удавалось завоевать титул чемпиона мира в категориях от средней до супертяжелой, но в трех весах - британцу Бобби Фитцсиммонсу 120 лет назад (в среднем весе - с 1891 по 1894 год, полутяжелом - 1903-1905, супертяжелом - 1897-1899).

Большую часть времени - с 1993 по 2004 год - Джонс считался лучшим боксером мира во всех весовых категориях. В его послужном списке 65 побед (47 - нокаутом) и девять поражений. Также он является серебряным призером Олимпийских игр 1988 года в Сеуле.

В первом поединке после получения российского гражданства - в декабре 2015 года в Москве - он проиграл британцу Энцо Маккаринелли нокаутом в 4-м раунде. За последние 10 лет это было его третье поражение нокаутом (одно из них - от россиянина Дениса Лебедева в 2010 году), тогда многие призывали его завершить карьеру во избежание серьезных проблем со здоровьем. Однако он решил продолжить выступления и в 2016 году провел два поединка, выиграв у дебютанта Вайрона Филлипса техническим нокаутом во втором раунде и малоизвестного Родни Мура по очкам. Затем он вышел на ринг в феврале 2017 года и победил канадца Бобби Ганна техническим нокаутом в 8-м раунде, с тех пор боев не проводил.

За 12 последних боев проиграл только раз

Таким образом, несмотря на возраст, последние результаты Джонса вполне неплохие. За предыдущие 12 поединков он потерпел всего одно поражение, от Маккаринелли в Москве. Но все соперники в победных боях были невысокого уровня, а один и вовсе был дебютантом - Филлипс (победа техническим нокаутом во 2-м раунде в 2016 году).

Боксеру с такими достижениями не избежать сравнений с сильнейшими. Сам Джонс считает себя лучшим боксером мира.

"Флойд Мэйуэзер - лучший в зарабатывании денег. Но посмотрите на самые яркие моменты его карьеры и моей. И вы не скажете, что их можно сравнить. Говорят, что он самый талантливый боксер мира, чушь", - заявил Джонс.

Имя нынешнего соперника тоже мало что скажет искушенным поклонникам бокса. На счету 30-летнего Сигмона - 30 побед (16 нокаутом), 11 поражений, одна ничья. Он ни разу не боксировал за титул чемпиона мира, наивысшее достижение - это завоевание титула чемпиона США по версии Всемирного боксерского совета (WBC), но несколько раз встречался с известными боксерами - американцами Келли Павликом и Калебом Труа, россиянином Матвеем Коробовым и всем им проиграл. Однако, в отличие от Джонса, он проводит активную карьеру и в прошлом году три раза выходил на ринг.