Российский теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP во Франции

ТАСС, 8 февраля. Россиянин Андрей Рублев одержал победу над французом Жереми Шарди в матче 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит во французском Монпелье (призовой фонд $627 тыс.).

Встреча, длившаяся 1 час 4 минуты, завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу российского спортсмена, посеянного на турнире под шестым номером. В четвертьфинале соперником Рублева станет победитель матча между французами Николя Маю и Жо-Вильфридом Тсонга (3).

Соревнования во Франции завершатся 11 февраля.