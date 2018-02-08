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"Зенит" обыграл "Торино" и вышел в плей-офф баскетбольного Еврокубка

Спорт
8 февраля, 0:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

Петербургский клуб занял второе место в своей группе

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ТАСС, 8 февраля. Российский баскетбольный клуб "Зенит" одержал победу над итальянским "Торино" со счетом 87:73 в гостевом матче заключительного тура этапа топ-16 баскетбольного Еврокубка.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Дианте Гарретт, в его активе 21 очко. В составе российской команды больше всех очков набрал защитник Сергей Карасев - 17.

В турнирной таблице группы F "Зенит" занял второе место, одержав в шести матчах четыре победы, что позволило команде выйти в плей-офф турнира. "Торино" с двумя победами стал третьим. Первое место в группе заняла немецкая "Бавария" (пять побед), последнее - литовский клуб "Летувос Ритас" (одна победа).

В четвертьфинальной серии до двух побед "Зенит" встретится с итальянским клубом "Реджо Эмилия".

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