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Россиянка Куницкая проведет бой против чемпионки UFC Сайборг

Спорт
8 февраля, 4:06 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 8, февраля. /ТАСС

Шоу пройдет 3 марта в Лас-Вегасе, а сам бой станет главным поединком вечера

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Российский боец ММА Яна Куницкая в дебютном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) проведет бой за титул чемпиона организации против бразильянки Кристианы Сайборг Жустину. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянки Ризван Магомедов.

"Яна проведет бой с Сайборг на UFC 222", - сказал Магомедов.

Шоу пройдет 3 марта в Лас-Вегасе, а сам бой станет главным поединком вечера.

Куницкая подписала контракт с UFC в начале нынешнего года. Всего на ее счету 10 побед и три поражения в ММА.

Жустину является чемпионкой UFC в полулегком весе и считается сильнейшим бойцом мира среди женщин. В ее активе 19 побед и одно поражение.

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