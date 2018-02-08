Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 56.95
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские керлингисты с поражения от американцев стартовали на ОИ-2018 в дабл-миксте

Спорт
8 февраля, 4:23 дата обновления: 8 февраля, 5:23 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 8, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 9:3 в пользу американских спортсменов Бекки Хэмилтон и Мэтта Хэмилтона

Поделиться
Материал из 1 страницы
Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

© EPA-EFE/Javier Etxezarreta

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Команда олимпийских атлетов из России по керлингу проиграла сборной США в первом матче в дисциплине дабл-микст на Олимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

Смотрите также

Соревнования по керлингу и прыжкам на лыжах с трамплина откроют программу Олимпийских игр

Крушельницкий: ситуация с флагом не влияет на российских керлингистов перед стартом ОИ

Встреча завершилась со счетом 9:3 в пользу американских спортсменов Бекки Хэмилтон и Мэтта Хэмилтона. За команду олимпийских атлетов из России выступают Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.

Следующий матч керлингисты из России проведут позднее в четверг против сборной Норвегии, начало встречи в 14:05 мск.

В других матчах первого тура сборная Норвегии обыграла команду Канады со счетом 9:6, сборная Южной Кореи оказалась сильнее команды Финляндии - 9:4, швейцарцы переиграли китайцев - 7:5.

В олимпийском турнире по керлингу среди смешанных пар выступают восемь команд, которые проведут предварительный однокруговой раунд. По его итогам четыре лучшие команды пройдут в полуфинал.

Церемония открытия Олимпиады в Пхёнчхане пройдет 9 февраля. Соревнования завершатся 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018 Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ сообщил о планах западных СМИ обвинить Москву во взломе олимпийских информресурсов
2
Возглавляемая США коалиция нанесла удары по проправительственным силам в Сирии
3
Тренер: фигуристы Столбова и Климов не выступили бы на Олимпиаде даже в случае допуска
4
Неприятности в раю: почему разгорелся политический кризис на Мальдивах
5
Полпред губернатора Ставропольского края найден мертвым
6
В Госдуму внесен законопроект о возврате летнего времени
7
CAS начал слушания по апелляциям российских спортсменов на неприглашение на ОИ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама