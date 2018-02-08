Российские керлингисты не остались без поддержки во время первых соревнований Игр

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий не остались без поддержки болельщиков во время матча против американцев в дабл-миксте, первого соревнования Олимпийских игр в Пхёнчхане. Поддержать российских спортсменов на арене в Канныне пришла семья из Краснодара.

Семья Максимовых - Иван (45 лет) и Наталья (42), сын Федор (12 лет), сын Егор (20) и его девушка Маргарита (20) - купили много билетов на олимпийские соревнования. "Помимо керлинга, планируем посетить соревнования по фигурному катанию, хоккею, биатлону и прыжкам с трамплина. Живем мы в горном кластере Пхёнчхана", - рассказала Наталья.

"До этого посещали олимпийские игры в Сочи и Рио-де- Жанейро, - продолжила она. - Футбол нам не так интересен, поэтому чемпионаты мира и Европы нас не привлекают. Возможно, посетим ближайший чемпионат мира, но только потому что он проходит в нашей стране".

Первые матчи турнира в дабл-миксте проходили в весьма камерной атмосфере. Утреннюю тишину разбавляли только редкий восторг корейской публики, звон традиционных швейцарских колокольчиков, которые почему-то оказались в руках у американцев, а также скандирования "Россия! Россия!" "Да, мы привыкли громко поддерживать российских спортсменов и свою привычку здесь, в Пхёнчхане, менять не планируем", - подчеркнула Наталья.

"Повышенного внимания к себе не чувствуем, пока никто из других болельщиков к нам не подходил и не общался, - продолжила болельщица. - Но это только первые соревнования, посмотрим, что будет дальше. Никаких установок от оргкомитета и ОКР нам не поступало. В керлинге пока ничего особо не понимаем, но у нас еще есть время разобраться".

Неудачное начало

Дебют на Играх для российской пары получился неудачным - российская пара проиграла американцам со счетом 3:9. "Плохую игру провел Александр, - пояснил журналистам тренер Василий Гудин. - Связываю это с нервами, больше не с чем. У меня было ощущение на протяжении всей игры, что ее можно переломить - соперник позволял это делать. Но нужно было лучше выполнять первый бросок, поскольку все в этой игре зависело именно от этого".

При этом Гудин заверил, что команда успеет восстановиться к следующей игре с норвежцами, которая запланирована на 14:05 мск. "Психологически спортсмены смогут перестроиться. С такими проблемами уже сталкивались, поэтому знаем, что нужно делать", - сказал он.

"Дебют этого вида на Олимпиаде - это большой шаг для развития керлинга, потому что этот вид спорта интересный, прежде всего для телевидения", - сказал Гудин в заключение.