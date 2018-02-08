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Определены все участники командного олимпийского турнира среди одиночников и пар

Спорт
8 февраля, 5:15 UTC+3 ПХЁНЧХАН ПХЁНЧХАН 8, февраля. /ТАСС

Состав на короткую программу в женском одиночном катании и танцах будет назван 10 февраля

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Патрик Чан

Патрик Чан

© EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG

ПХЁНЧХАН, 8 февраля. /ТАСС/. Назван полный состав участников олимпийского командного турнира на короткие программы у мужчин и спортивных пар на Олимпийских играх в Пхёнхчане. Россию в этих дисциплинах представят пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Михаил Коляда, передает корреспондент ТАСС.

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Именно соревнованиями одиночников и спортивных пар стартует командный турнир в день открытия Олимпийский игр, 9 февраля.

Основными соперниками бронзового призера чемпионата Европы и финала серии Гран-при Коляды в первый день соревнований станут японец Сёма Уно, американец Натан Чен и канадец Патрик Чан. В парном катании конкуренцию Тарасовой и Морозову, двукратным чемпионам Европы, бронзовым призерам чемпионата мира, составят Алена Савченко и Бруно Массо из Германии, канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд, а также французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре.

11 февраля короткие программы продемонстрируют танцевальные дуэты и одиночницы, произвольную программу представят спортивные пары, на 12 февраля запланированы произвольные программы у мужчин, женщин и танцевальных дуэтов.

Состав на короткую программу в женском одиночном катании и танцах будет назван 10 февраля. У каждой команды есть право на две замены, поэтому окончательный состав определится перед произвольной программой спортивных пар. Командный турнир завершится 12 февраля.

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