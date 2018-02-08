Демченко, Никитина и Иванова примут участие в слушаниях CAS в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко, саночница Татьяна Иванова и скелетонистка Елена Никитина примут участие в слушаниях вынесенной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхёнчхане по делам российских спортсменов.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, все трое прибыли на заседание, которое начнется в полдень по местному времени (06:00 мск).

Никитина на вопрос журналистов о настроении перед слушаниями ответила, что настроена оптимистично.

Ранее CAS удовлетворил апелляции 28 россиян, которых МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах и аннулировал их результаты Игр-2014 в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил. Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в МОК с просьбой пригласить для участия в Олимпиаде 15 из 28 спортсменов, в число которых входили Иванова, Никитина и Демченко (в качестве тренера), однако комиссия МОК отказала им в выдаче приглашений на Олимпиаду-2018.