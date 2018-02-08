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CAS начал слушания по апелляциям российских спортсменов на неприглашение на ОИ-2018

Спорт
8 февраля, 6:14 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 8, февраля. /ТАСС

Дела спортсменов рассматривает группа арбитров, в которую вошли три человека - председатель канадка Кэрол Робертс, швейцарец Бернхард Велтен и австралийка Зали Стеггалл

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© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Вынесенная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) начала заседание по рассмотрению апелляций 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, передает корреспондент ТАСС.

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В среду CAS начал рассматривать апелляции 32 российских спортсменов, которым МОК не выдал индивидуальные приглашения для участия в Играх-2018. В их числе олимпийские чемпионы биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, а также чемпион мира лыжник Сергей Устюгов.

Также CAS рассматривает апелляции 13 российских спортсменов и двух тренеров, которые входили в число пожизненно отстраненных МОК от участия в Олимпиадах и впоследствии оправданных CAS. Позднее комиссия МОК отказала им в выдаче индивидуальных приглашений на Игры-2018.

Дела спортсменов рассматривает группа арбитров, в которую вошли три человека - председатель канадка Кэрол Робертс, швейцарец Бернхард Велтен и австралийка Зали Стеггалл.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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