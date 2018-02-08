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Саночница Хэмлин понесет флаг США на церемонии открытия ОИ-2018

Спорт
8 февраля, 6:17 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 8, февраля. /ТАСС

Спортсменка является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи

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Эрин Хэмлин

Эрин Хэмлин

© EPA/ANDREAS SCHAAD

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Саночница Эрин Хэмлин выбрана знаменосцем сборной США на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба американской олимпийской команды.

"Нахождение в олимпийской сборной - это удивительное достижение, участие в четырех Олимпиадах и бронзовая медаль Игр - это больше, чем я могла себе представить, - сказала спортсменка. - Теперь я выбрана знаменосцем сборной, это совершенно новый уровень".

Хэмлин стала четвертой представительницей санного спорта, которая будет нести флаг США на церемонии открытия Игр. Предыдущим саночником - знаменосцем команды был Марк Гриммет (2010 год, Ванкувер). Хэмлин является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, двукратной чемпионкой мира.

Церемония открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане пройдет 9 февраля, начало в 14:00 мск.

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