Федерация бобслея России рассчитывает на возврат квот в случае удовлетворения апелляции

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Федерация бобслея России рассчитывает, что Международный олимпийский комитет вернет квоты спортсменам в случае положительного решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь организации Сергей Пархоменко.

В четверг в CAS проходят слушания по делу российских спортсменов, в частности, скелетонистов Елены Никитиной и Александра Третьякова.

"Мы рассчитываем на справедливое решение суда и на то, что спортсмены выступят на Играх. Мы рассчитываем, что квоты вернут, если суд примет положительное решение", - сказал Пархоменко.

Крайний срок принятия решения CAS - утро пятницы.