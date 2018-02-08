На олимпийских объектах в Пхёнхчане задействовано 85 роботов

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. На олимпийских объектах Пхёнхчана - местах проведения соревнований, в медиа- и Олимпийской деревнях - задействовано 85 роботов. Об этом ТАСС сообщил оргкомитет Игр.

Роботы-гиды будут информировать о расписании соревнований и туристической информации, в главном пресс-центре роботы раздают напитки, также функционируют роботы-уборщики. Особого внимания заслуживают, как их уже окрестили российские журналисты, "рыбороботы", - механические карпы, которые могут находиться на глубине 5 метров в течение 30 часов. Еще 10 роботов продемонстрируют мастерство настенной росписи.

Главной звездой среди роботов Пхёнчхана еще до старта Игр стал HUBO, принявший участие в эстафете олимпийского огня. Он был разработан Корейским институтом передовых технологий. HUBO, созданный для работы в аварийных ситуациях, прошел с факелом 150 метров до кирпичной стены, затем проделал в ней отверстие и передал факел человеку.

В общей сложности на Играх будут представлены 11 разновидностей помощников с искусственным интеллектом.