Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 56.95
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На олимпийских объектах в Пхёнхчане задействовано 85 роботов

Спорт
8 февраля, 6:30 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 8, февраля. /ТАСС

Роботы-гиды будут информировать о расписании соревнований и туристической информации, в главном пресс-центре роботы раздают напитки, также функционируют роботы-уборщики

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. На олимпийских объектах Пхёнхчана - местах проведения соревнований, в медиа- и Олимпийской деревнях - задействовано 85 роботов. Об этом ТАСС сообщил оргкомитет Игр.

Смотрите также

Оргкомитет Игр опроверг информацию о пожаре в Олимпийской деревне

Соревнования по керлингу и прыжкам на лыжах с трамплина откроют программу Олимпийских игр

Роботы-гиды будут информировать о расписании соревнований и туристической информации, в главном пресс-центре роботы раздают напитки, также функционируют роботы-уборщики. Особого внимания заслуживают, как их уже окрестили российские журналисты, "рыбороботы", - механические карпы, которые могут находиться на глубине 5 метров в течение 30 часов. Еще 10 роботов продемонстрируют мастерство настенной росписи.

Главной звездой среди роботов Пхёнчхана еще до старта Игр стал HUBO, принявший участие в эстафете олимпийского огня. Он был разработан Корейским институтом передовых технологий. HUBO, созданный для работы в аварийных ситуациях, прошел с факелом 150 метров до кирпичной стены, затем проделал в ней отверстие и передал факел человеку.

В общей сложности на Играх будут представлены 11 разновидностей помощников с искусственным интеллектом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ сообщил о планах западных СМИ обвинить Москву во взломе олимпийских информресурсов
2
Возглавляемая США коалиция нанесла удары по проправительственным силам в Сирии
3
Полпред губернатора Ставропольского края найден мертвым
4
Тренер: фигуристы Столбова и Климов не выступили бы на Олимпиаде даже в случае допуска
5
CAS начал слушания по апелляциям российских спортсменов на неприглашение на ОИ-2018
6
США выясняют, пострадали ли россияне при ударе коалиции по правительственным войскам Сирии
7
Неприятности в раю: почему разгорелся политический кризис на Мальдивах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама