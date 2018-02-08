Атлеты РФ в случае положительного решения CAS готовы в любой момент вылететь в Южную Корею

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Российские бобслеисты и скелетонисты готовы в любой момент вылететь в Пхёнчхан в случае положительного решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь организации Сергей Пархоменко.

В четверг в CAS проходят слушания по делам российских спортсменов, в частности Елены Никитиной и Александра Третьякова.

"Ребята находятся в Братске, здесь лететь недалеко. Им логично было бы сейчас остаться дома, отойти, а в случае положительного решения - незамедлительно вылететь сюда", - сказал Пархоменко.

Всего суд рассматривает дела по 47 российским спортсменам. Крайний срок принятия решения CAS - утро пятницы.