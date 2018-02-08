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Климов не считает невыполнимой задачей для россиян завоевание медали ОИ в прыжках на лыжах

Спорт
8 февраля, 17:01 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 8, февраля. /ТАСС

Спортсмен отметил, что хочет проявить себя на Олимпиаде в Пхёнчхане

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Завоевание медали Олимпийских игр не является невыполнимой задачей для российских прыгунов с трамплина. Такое мнение журналистам высказал лидер нынешней национальной сборной Евгений Климов.

Все четверо олимпийских атлетов из России в четверг вышли в финальную часть соревнований Олимпиады по прыжкам на лыжах (средний трамплин). Климов квалифицировался с 12-го места.

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"Да все реально, такое может быть", - ответил спортсмен на вопрос, существует ли вероятность, что российские прыгуны с трамплина смогут завоевать медаль Игр.

"Сегодня не все получилось, но самое главное - впереди. Могу еще прибавить, но многое будет зависеть от настроения. Я хочу проявить себя здесь. Не буду говорить, на какие места нацеливаюсь, но сделаю все, что от меня зависит", - сказал Климов.

В нынешнем сезоне результаты Климова были хуже, чем в прошлом. "Причина в том, что в начале зимы были некоторые проблемы с инвентарем. Пока я решал эти проблемы страдал психологический настрой. И только сейчас я выхожу на свой уровень", - отметил он.

Денис Корнилов вышел в финал с 28-го места, Алексей Ромашов - с 34-го, Михаил Назаров - 41-го. Всего в финальную часть соревнований вышли 50 спортсменов. Медали в данном виде программы будут разыграны 10 февраля.

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