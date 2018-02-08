Чичерова, Зарипова и еще четверо российских легкоатлетов признали санкции IAAF за допинг

ТАСС, 8 февраля. Россиянки Анна Чичерова и Юлия Зарипова признали санкции Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Также санкции IAAF за допинг признали Кирилл Сухарев, Михаил Рыжов, Татьяна Андрианова и Евгений Борисов. Легкоатлеты подписали форму признания санкций за нарушение антидопинговых правил. Признания были ратифицированы дисциплинарным антидопинговым комитетом Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Чичерова была дисквалифицирована на два года, начиная с 1 июля 2016 года, после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Проба россиянки дала положительный результат на запрещенное вещество туринабол. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) лишил легкоатлетку бронзовой медали Игр-2008 в прыжках в высоту. Чичерова оспорила решение МОК в Спортивном арбитражном суде, но суд отклонил ее апелляцию.

Таким образом, срок дисквалификации Чичеровой завершится 30 июня 2018 года. Аннулированы все результаты прыгуньи в высоту в период с 24 августа 2008 года по 23 августа 2010 года. Чичерова является победительницей Олимпиады-2012, чемпионкой мира 2011 года.

Зарипова была дисквалифицирована на четыре года, начиная с 4 октября 2016 года, после перепроверки допинг-проб с Олимпиады 2012 года в Лондоне, в ее пробе также был найден туринабол. Ранее РУСАДА отстраняло спортсменку на 2,5 года, начиная с 25 июля 2013 года. Таким образом, срок дисквалификации бегуньи завершится 3 апреля 2018 года. Россиянка была лишена золота Олимпийских игр 2012 года в беге на 3000 метров с препятствиями.

Сухарев выступает в прыжках в длину, его двухлетняя дисквалификация завершится 26 октября 2019 года. Срок дисквалификации ходока Рыжова неизвестен. Андрианова, являющаяся бегуньей на средние дистанции, отстранена на два года и сможет вновь соревноваться 21 февраля 2018 года. Борисов, который специализируется в беге на 110 м с барьерами, дисквалифицирован на два года до 28 сентября 2019 года.