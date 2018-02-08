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Цель благотворительных матчей - заинтересовать детей хоккеем, заявил чемпион ОИ Мышкин

Спорт
8 февраля, 17:27 UTC+3 НОРИЛЬСК НОРИЛЬСК 8, февраля. /ТАСС

В четверг в Норильске прошел благотворительный матч между командами "Легенды хоккея" и коллективом Ночной хоккейной лиги "Норильск"

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Владимир Мышкин

Владимир Мышкин

©  Артем Коротаев/ТАСС

НОРИЛЬСК, 8 февраля. /ТАСС/. Главной задачей благотворительных хоккейных матчей с участием легенд отечественного хоккея является заинтересовать детей во всех регионах России этим видом спорта. Такое мнение ТАСС выразил олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Владимир Мышкин.

В четверг в Норильске прошел благотворительный матч между командами "Легенды хоккея" и коллективом Ночной хоккейной лиги "Норильск", собранным из лучших игроков города.

"Главная цель таких мероприятий - популяризация хоккея во всех регионах страны. Наша задача - заинтересовать людей и особенно маленьких мальчишек заниматься хоккеем, любить эту игру", - считает Мышкин.

Перед матчем прошел мастер-класс легенд отечественного хоккея для юных спортсменов, в котором принял участие Мышкин. "Мастер-классы несут смысловую нагрузку, наша задача - дать понятия, которые помогут детям проанализировать и поставить цели, которых они должны добиться в своей жизни. Есть нюансы, которые ребята не знают, мы им все объяснили, поставили, теперь все будет зависеть от их желания и понимания тех смысловых значений, которые они получили. За такое количество времени невозможно ничего исправить, мы просто дали направление, как надо правильно делать, а в дальнейшем ребята повторением и самоконтролем должны подправить все моменты, чтобы было все четко", - отметил собеседник агентства.

Впервые в Норильске благотворительный матч Ночной хоккейной лиги состоялся 4 марта 2017 года на льду дворца спорта "Арктика". Все собранные с мероприятия средства (примерно 2,5 млн рублей) были удвоены "Норникелем" и переданы детским хоккейным клубам Норильска и Дудинки. В этом году все средства также будут удвоены компанией и направлены на развитие детского спорта в регионе.

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