СМИ: Лёв может сменить Зидана на посту главного тренера ФК "Реал"

ТАСС, 8 февраля. Президент мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес летом планирует пригласить на пост главного тренера команды наставника сборной Германии Йоахима Лёва. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.

Главной причиной этого являются неудовлетворительные результаты "Реала" в текущем сезоне. В настоящее время команду возглавляет француз Зинедин Зидан.

В текущем сезоне "Реал" занимает четвертое место в чемпионате Испании, отставая от лидирующей "Барселоны" на 19 очков. В Кубке Испании "Реал" по сумме двух матчей проиграл в четвертьфинале "Леганесу" (1:0, 1:2).

Лёв возглавил сборную Германии в 2006 году. Вместе с немецкой командой он становился чемпионом мира 2014 года и победителем Кубка конфедераций - 2017. Также Лёв дважды выигрывал с командой бронзу чемпионата Европы (2012, 2016).

Контракт Лёва с Немецким футбольным союзом истекает в 2020 году.