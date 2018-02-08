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По голам моей памяти

Спорт
8 февраля, 18:21 UTC+3

Welcome2018 опубликовал второй выпуск нового спецпроекта, в котором колумнисты известных изданий и медийные персоны делятся своими эмоциями, связанными с наиболее запомнившимися им чемпионатами мира

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Материал из 1 страницы
© Ляля Буланова/Welcome2018

Героем нового выпуска стал заместитель шеф-редактора ИД "КоммерсантЪ", журналист, политолог, в прошлом - колумнист "Газеты.Ру", соавтор книги "Повседневная жизнь депутатов Государственной Думы" Глеб Черкасов. Глеб вспоминает ЧМ-2006 - как за полчаса до начала полуфинального матча Франция - Португалия пришел к стадиону без билета и как чудом все-таки оказался на трибуне за воротами, когда заиграл французский гимн. После чего переносится в 1982 год, рассказывает, как и почему стал тогда болеть именно за сборную Франции. А потом просит прощения у Зинедина Зидана, потому что ЧМ-2006 французы все же не выиграли - возможно, из-за того, что Глеб Черкасов поддерживал их недостаточно активно. Специально для проекта Welcome2018 художница Ляля Буланова создала оригинальные иллюстрации.

Полную версию материала читайте на официальном туристическом портале для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

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