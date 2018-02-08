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Российский боец Хабилов перенес операцию на коленях, его бой в UFC отменен

Спорт
8 февраля, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

Ориентировочный срок восстановления спортсмена составляет шесть месяцев

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Рустам Хабилов перенес операцию по удалению менисков, его бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лондоне отменен. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Врачи говорят, что срок восстановления составит шесть месяцев", - сообщил Магомедов.

Хабилову была также удалена киста Бейкера. Российский спортсмен должен был провести поединок 17 марта в Лондоне против канадца Кайана Джонсона.

Всего в активе Хабилова 22 победы и три поражения в ММА.

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