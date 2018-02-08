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Гассиев пообещал "отличный бой для всех" с украинским боксером Усиком

Спорт
8 февраля, 18:27 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 8, февраля. /ТАСС

Поединок состоится 11 мая в Саудовской Аравии

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Мурат Гассиев

Мурат Гассиев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 февраля. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев пообещал "отличный бой для всех" с украинцем Александром Усиком. Об этом он заявил в четверг на пресс- конференции во Владикавказе, организованной правительством Северной Осетии и информационным агентством ТАСС.

"Не буду заглядывать в будущее, но уверен, что этот бой будет отличным для всех, я, по крайней мере, постараюсь сделать все, что могу. А будет ли тяжело или легко, это уже после боя скажу", - отметил Гассиев.

3 февраля Гассиев победил кубинца Юниера Дортикоса техническим нокаутом в 12-м раунде и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса в весовой категории до 90,71 кг, а также объединил два титула чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Гассиев также признался, что наблюдал за поединками Усика, когда тот выступал в любительском боксе и считает его сильным спортсменом. "Это один из сильнейших спортсменов в моей весовой категории", - сказал он.

Уверенность в победе Гассиева выразил директор промоутерской компании "Урал Бокс Промоушен" Алексей Васильев. "Я всегда верил в Мурата и буду верить в него до последнего. Я считаю, что он победит, хотя это будет тяжелый бой, потому что соперник очень опытный, хитрый, обладает многими способностями. Но Мурат победит, мы найдем ключики к любому", - заверил он.

Финал Всемирной суперсерии бокса запланирован на 11 мая в Саудовской Аравии.

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