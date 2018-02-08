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Футболист "Локомотива" Ари рассчитывает получить паспорт гражданина России в марте

Спорт
8 февраля, 18:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

По словам бразильского форварда, документы поданы, сейчас паспорт готовится

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Ари

Ари

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бразильский нападающий футбольного клуба "Локомотив" Ари рассчитывает получить российский паспорт в марте. Об этом футболист сообщил ТАСС.

"Я сейчас жду, но не знаю, когда получу паспорт. Думаю, к возобновлению чемпионата, в марте, он будет готов. Документы поданы, сейчас он готовится", - сказал Ари.

Согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), для смены спортивного гражданства игрок, не имеющий родственников (отец, мать, бабушка, дедушка) из страны, за сборную которой он хочет выступать, должен прожить в ней не менее пяти лет. Ари выступает в России семь лет - с 2010 по 2013 год он играл за "Спартак", после чего перешел в "Краснодар".

За "Локомотив" форвард выступает на правах аренды с февраля прошлого года. В июне аренда была продлена на год.

В ноябре 2015 года российское гражданство получил другой бразильский футболист "Локомотива" - вратарь Маринато Гильерме, выступающий за московский клуб с 2007 года. Сейчас в активе 31-летнего голкипера два матча за сборную России.

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