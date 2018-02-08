Глава WADA Риди заверил атлетов в честном проведении допинг-тестирования на Олимпиаде-2018

ТАСС, 8 февраля. Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что организация делает все возможное, чтобы спортсмены могли быть уверены в честном проведении допинг-тестирования во время Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Слова Риди приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Inside the Games.

"Я могу сказать, что мы сделаем все, что входит в наши обязанности в вопросе проведения тестирования перед соревнованиями на Олимпиаде, - сказал Риди. - Спортсмены могут быть уверены, что они участвуют в честной борьбе".

WADA 1 февраля рекомендовало Международному олимпийскому комитету (МОК) отказаться от использования контейнеров для допинг-проб нового образца на Играх в Пхёнчхане и применять колбы предыдущего поколения. Контейнеры нового образца могут быть легко вскрыты, что создает риск манипуляции с допинг-пробами. WADA рекомендует применять на Играх в Южной Корее более раннюю модель контейнеров, ту, что использовалась на Олимпиаде в Рио-де- Жанейро.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.