Зимние Олимпийские игры открываются в южнокорейском Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /ТАСС/. Зимние Олимпийские игры открываются в пятницу в южнокорейском Пхёнчхане. В течение 16 соревновательных дней будет разыграно 102 комплекта медалей в 15 видах спорта.

XXIII Игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля, хотя предварительные соревнования стартовали еще в четверг, а первые медали будут вручены 10 февраля. В Пхёнчхане впервые в истории зимних Олимпийских игр участники разыграют более 100 комплектов наград. В программе Игр появились такие дисциплины, как дабл-микст в керлинге, биг-эйр в сноуборде, масс-старт в конькобежном спорте и смешанный командный турнир в горнолыжном спорте.

На Олимпиаде пройдут соревнования по биатлону, бобслею, горнолыжному спорту, керлингу, конькобежному спорту, лыжному двоеборью, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина, санному спорту, скелетону, сноуборду, фигурному катанию, фристайлу, хоккею с шайбой и шорт-треку. Самый медалеемкий вид Игр - скоростной бег на коньках, где будет разыграно 14 комплектов наград, тогда как в скелетоне и хоккее пройдут соревнования только среди мужчин и женщин.

Пхёнчхан получил право на проведение зимней Олимпиады 2018 года на 123-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в южноафриканском Дурбане, опередив при голосовании кандидатуры Мюнхена (Германия) и французского Анси. Талисманом Игр стал белый тигр Сухоран.

Горный и прибрежный кластеры

Организаторы предстоящих Игр вновь использовали концепцию с двумя кластерами - горным и прибрежным, как и четыре года назад во время Олимпиады в Сочи. Горный курорт Альпензия находится в поселке Дэквалъён в уезде Пхёнчхан, здесь расположены прыжковый, биатлонный и лыжный центры, трасса для санного спорта, бобслея и скелетона, а также горнолыжная трасса Ёнпхён, где пройдут соревнования в слаломе и гигантском слаломе.

В горном кластере возведен и Олимпийский стадион, где в пятницу пройдет церемония открытия, а 25 февраля - церемония закрытия Игр. Арена была открыта в прошлом году и вмещает около 35 тыс. зрителей. При этом лишь стадион и санно-бобслейная трасса были построены к Олимпиаде, остальные объекты действовали и ранее.

Отдельно расположены "Покван Финикс-Парк" для фристайла и сноуборда и горнолыжный центр "Чонсон", где состоятся заезды в скоростном спуске и гигантском слаломе, а также в комбинации. В горном кластере находятся также Олимпийская деревня и Олимпийская плаза, где будут проходить церемонии награждения.

Прибрежный кластер расположен в курортном городе Каннын, где к Играм были построены хоккейный дворец на 10 тыс. зрителей (здесь пройдет мужской турнир), хоккейный центр Университета Квандон для женских команд, конькобежная арена и ледовая арена для шорт-трека и фигурного катания, арена для керлинга в Канныне действует уже более 20 лет.

92 страны и олимпийские атлеты из России

В Олимпийских играх в Пхёнчхане примут участие спортсмены 92 стран, впервые в зимней Олимпиаде примут участие спортсмены из Косова, Малайзии, Нигерии, Сингапура, Эквадора и Эритреи. Олимпийский комитет России (ОКР) решением исполкома МОК был дисквалифицирован, так что отечественные спортсмены выступят на Играх в составе команды олимпийских атлетов из России. В Олимпиаде примут участие спортсмены, получившие специальное приглашение от МОК, который без веских оснований оставил без Олимпиады целую группу атлетов, многие из которых ранее не подозревались в употреблении допинга.

В этот список попали один из сильнейших лыжников мира Сергей Устюгов, биатлонист Антон Шипулин и трехкратный олимпийский чемпион Сочи, до 2011 года выступавший за сборную Южной Кореи, Виктор Ан. Однако не допущенные к Олимпиаде российские спортсмены подали иски в Спортивный арбитражный суд (CAS), решение по ним должно быть объявлено в 05:00 мск в пятницу.

На данный момент в составе команды олимпийских атлетов из России 168 спортсменов. Основные надежды на золотые медали - в командном и женском турнирах по фигурному катанию (здесь ожидается дуэль между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой), в мужском турнире по хоккею и соревновании саночников, где на победу претендуют Роман Репилов и Семен Павличенко. В большинстве олимпийских видов отечественные спортсмены вправе рассчитывать на медали.

При этом ОКР имеет шансы быть восстановленным в своем статусе в последний день Олимпийских игр - 25 февраля. В таком случае российские спортсмены смогут пройти под своим флагом на церемонии закрытия. В пятницу на открытии Олимпиады будут участвовать около 80 россиян, а олимпийский флаг понесет волонтер.

Хоккей без НХЛ и объединенная сборная Кореи

Впервые с 1998 года на Олимпиаде не выступят игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая на сей раз не стала останавливать свой чемпионат на период проведение Игр. В Пхёнчхане сыграют хоккеисты из европейских клубов и низших североамериканских лиг, так что главным фаворитом считается команда олимпийских атлетов из России, почти полностью составленная из игроков сильнейших команд Континентальной хоккейной лиги - СКА, "Металлурга" и ЦСКА.

На предварительном этапе российские хоккеисты сыграют в группе В с командами Словакии (14 февраля), Словении (16 февраля) и США (18 февраля). Все 12 участников турнира выходят в плей-офф, причем победители трех групп, а также лучшая из команд, занявших вторые места, сыграют в 1/4 финала, тогда как остальные восемь сборных проведут по дополнительному стыковому матчу.

В хоккейных турнирах примет участие команда хозяев, при этом женскую сборную представит объединенная команда Кореи. О приезде спортсменов КНДР в Южную Корею стороны договорились лишь в начале января, при этом было достигнуто соглашение не только об участии объединенной женской хоккейной команды, но и совместном проходе спортсменов КНДР и Южной Кореи под объединенным флагом во время церемонии открытия Игр. Специальный флаг с синим изображением Корейского полуострова на белом фоне используется на спортивных соревнованиях с 1990 года.

В личных соревнованиях Олимпиады примут участие 10 спортсменов из КНДР - в горнолыжном спорте, лыжных гонках, фигурном катании и шорт-треке. Спортсмены из КНДР принимали участие в зимних Олимпиадах с 1964 года, однако пропустили Игры 2014 года в Сочи.

9-18 марта в Пхёнчхане пройдут зимние Паралимпийские игры, в которых российские спортсмены также примут участие в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине.